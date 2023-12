Gianni Morandi super ospite della finale di X Factor

Gianni Morandi sarà il super ospite della Finale di X Factor, domani alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8. A contendersi la vittoria i quattro finalisti Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e Stunt Pilots in un ultimo scontro che sarà deciso soltanto dal voto del pubblico, dopo cl'acceso confronto di queste settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico.

In finale Fedez e Dargen arrivano con due concorrenti ciascuno: il primo guiderà la 20enne Maria Tomba e la 34enne SARAFINE, che per il suo sogno di vivere di musica ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa; il secondo accompagnerà Il Solito Dandy e il trio degli Stunt Pilots.

Tre manche porteranno alla proclamazione del vincitore. Nella prima, i 4 rimasti in gara si esibiranno ciascuno con un medley dei brani che hanno segnato il loro percorso. Nella seconda manche sarà la volta dei duetti: Maria Tomba sarà sul palco con M¾SS KETA, SARAFINE canterà con il duo francese Ofenbach, Il Solito Dandy accoglierà sul palco Francesco Gabbani, mentre gli Stunt Pilots saranno con Omar Pedrini. A seguire, i quattro proporranno ancora una volta i loro inediti, già disponibili sulle piattaforme digitali, pubblicati per Warner Music Italy: Maria Tomba canterà la sua "Crush", SARAFINE eseguirà "MALATI DI GIOIA", Il Solito Dandy riproporrà "Solo Tu", gli Stunt Pilots faranno risentire "Imma Stunt". Solo alla fine delle manche verrà annunciata la classifica che determinerà il vincitore di X Factor 2023.



