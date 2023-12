Delpini, declino della società appare inevitabile

Ora "il declino della società" appare "inevitabile": con questa premessa l'arcivescovo di Milano Mario Delpini nel tradizionale discorso alla città per Sant'Ambrogio ha chiesto a chi ha "ruoli di responsabilità" di "investire con coraggio su una politica della casa, della maternità, della scuola".

"Perché ci sia una mentalità aperta alla generazione e desiderosi di futuro, quindi di figli e figlie - ha aggiunto -, non basta creare condizioni favorevoli, ma è necessaria una vera rivoluzione culturale. D'altra parte la responsabilità degli amministratori è creare le condizioni favorevoli nella speranza che una rivoluzione culturale salvi la nostra società dal declino, che ora appare inevitabile".

"Noi abbiamo fiducia - ha concluso - che si possano aprire nuove stagioni per questa vecchia, saggia, ricca, sterile Europa".



