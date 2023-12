Danilo Coppola arrestato ad Abu Dhabi

Danilo Coppola è stato arrestato ad Abu Dhabi e non a Dubai, come appreso in precedenza, ed è stato poi portato in carcere in quest'ultima città. Nella capitale degli Emirati Arabi Uniti l'immobiliarista romano, da quanto si è saputo, era andato per una gita turistica ed è stato individuato e fermato sulla base del mandato d'arresto internazionale emesso dalla Procura milanese il 2 agosto 2022 per l'espiazione di una pena residua di oltre 6 anni di reclusione, dopo la condanna definitiva per bancarotta del primo luglio 2022.



