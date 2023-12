Covid: studio Oms sottolinea importanza sanità privata Lombardia

Uno studio dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha analizzato i dati relativi alla performance sanitarie durante il periodo pandemico e tra gli esempi positivi viene citato il ruolo svolto dal settore privato in Lombardia.

L'apporto del comparto è stato presentato tra i casi studio alla 16esima Conferenza Europea di Sanità Pubblica di Dublino.

"La Lombardia - si legge nel documento - è stata una delle prime regioni in Europa a essere fortemente impattata dall'emergenza Covid19. Gli ospedali hanno giocato un ruolo centrale nell'offrire servizi durante le varie fasi della pandemia, che hanno richiesto una urgente capacità di reperimento di letti di terapia intensiva".

Dal 17 al 30 marzo 2020 gli ospedali privati accreditati hanno messo a disposizione 4975 posti letto dedicati a pazienti Covid (il 40% del totale) contribuendo all'incremento del 95% in soli 17 giorni "che ha fatto della Lombardia un esempio di sistema sanitario efficiente e resiliente".

Sempre la pubblicazione Oms evidenza come "l'apporto delle strutture di diritto privato è stato molto rilevante" nei test anti-Covid: dei 46.901.043 tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia a oggi, 27.600.010 (58,8%) sono stati eseguiti da laboratori e ospedali accreditati e dalle farmacie.

Anche nella campagna vaccinale 2021 l'apporto del settore privato "è stato indispensabile", grazie soprattutto ai due grandi Hub vaccinali privati, Gruppo San Donato e Humanitas, che insieme hanno somministrato oltre 1,1milioni di dosi.



