A2a e Siad realizzeranno un impianto fotovoltaico da 15mila MWh

A2a Energia (gruppo A2a) e Siad hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 15mila MWh di energia verde annui. Una capacità in grado di coprire il fabbisogno di circa 5.500 famiglie, risparmiando l'emissione di circa 7mila tonnellate di CO2 l'anno. "Grazie a questa energia verde - si legge in una nota - la produzione di gas industriali di Siad sarà ancora più rispettosa dell'ambiente". Il gruppo chimico internazionale con sede a Bergamo è attivo infatti sul fronte della decarbonizzazione e ha messo a punto tecnologie per il recupero e il riuso efficiente della CO2 e la transizione energetica e "innovazioni e competenze nella filiera dell'idrogeno".



