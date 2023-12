A Sant'Ambrogio nell'ex ospedale in Fiera festa per 500 fragili

Il 7 dicembre, in occasione di Sant'Ambrogio, Fondazione Fiera Milano insieme a Fondazione Progetto Arca hanno organizzato un momento di festa per 523 persone, di cui 213 adulti e 310 bambini, componenti di famiglie fragili in difficoltà che provengono dalle strutture di accoglienza, housing sociale e che accedono ai market solidali di Progetto Arca.

All'evento 'Sia una festa per tutti', che si terrà nel padiglione 1 che ha ospitato l'ospedale in Fiera durante la pandemia e a cui parteciperanno la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini, gli ospiti saranno accolti dagli allievi del Dipartimento musica dell'Accademia Teatro alla Scala che eseguiranno, sotto la direzione di Pietro Mianiti, il soprano Fan Zhou e il tenore Andrea Tanzillo, alcuni dei brani più noti del repertorio lirico, da Verdi a Puccini.

A organizzare il pranzo sarà l'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto con un menù a base di antipasto di salmone, sartù di riso, cappone ripieno e torta Mimosa e un panettone in omaggio realizzato da Giovanni Ricciardella. A servire i piatti saranno i volontari di Fondazione Fiera Milano, gruppo Fiera e Fondazione Progetto Arca.

Al termine della giornata saranno consegnati agli ospiti cesti alimentari donati da Esselunga e da Lego, Schleich e GameStop per bambini e ragazzi.



