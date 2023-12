A Milano più risorse a educazione, welfare e sicurezza

Nel bilancio previsionale 2024 del Comune di Milano sono previste più risorse per educazione, welfare, sicurezza e Municipi. Lo scorso anno le difficoltà di bilancio avevano rischiato di far saltare i centri estivi ma questa volta, come ha spiegato l'assessore al Bilancio Emmanuel Conte, le spese per la direzione educazione sono state già previste nel documento previsionale.

Per il settore educazione c'è un aumento di circa 7,5 milioni e si passa da 125 milioni del preventivo 2023 ai 132,5 nel 2024.

"Tutte le spese essenziali di questo assessorato sono in parte già coperte dal preventivo - ha spiegato Conte - e anche i centri estivi perché lo scorso anno eravamo stati costretti a scelte anche antipatiche, ma quest'anno c'è stato un leggero miglioramento".

Il settore Welfare vede un aumento di risorse di 7,5 milioni e passa dai 255 milioni di preventivo 2023 ai 263 del 2024. Più fondi anche per i Municipi dopo le polemiche dello scorso anno, con 29,3 milioni per il preventivo del 2024 rispetto ai 28 milioni dello scorso anno. Per la sicurezza si passa da 21 milioni del preventivo 2023 ai 33,7 milioni del 2024, dovuto anche alle nuove assunzioni di vigli e alle attrezzature. Sul fronte della direzione mobilità si passa dai 975 milioni del 2023 a 1,3 miliardi per il 2024 anche dovuto al canone della nuova metropolitana M4 che passa da 42 milioni a 69 milioni.

Ora l'obiettivo del Comune è approvare il documento entro la fine dell'anno. Questo perché "c'è una questione di metodo e poi perché fare un preventivo all'inizio dell'anno consentirà di fare partire subito il piano assunzioni - ha spiegato Conte -, necessario ai nostri dipendenti e consentire ai dirigenti per la parte investimenti di agire subito".



