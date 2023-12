Vigile del Fuoco arrestato con la moglie per frode e altri reati

Un vigile del Fuoco e altre tre persone sono state arrestate dai carabinieri tra le province di Monza e Brescia, a seguito di quattro misure cautelari emesse dal Gip di Monza, con accuse a vario titolo per induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio e truffa, commessi dal luglio 2021 al marzo 2023.

Secondo le indagini dell'Arma, il vigile del fuoco, attualmente in carcere e fino a ieri in servizio presso il Comando Provinciale di Monza e della Brianza, "abusando del proprio ruolo e delle proprie mansioni, risulta aver lucrato indebitamente su commesse inerenti all'acquisizione di beni e servizi per conto del Corpo di appartenenza", percependo "compensi per agevolare fornitori compiacenti".

Due di questi ultimi sono stati arrestati oggi e si trovano ai domiciliari assieme alla moglie del vigile del Fuoco, poiché gravemente indiziata del riciclaggio dei proventi corruttivi percepiti dal coniuge, nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.



