Scala: Anger malato dà forfait al Don Carlo, sostituito da Park

Cambio all'ultimo momento nel cast del Don Carlo che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica della Scala. Il basso estone Ain Anger ha infatti dato forfait per un'indisposizione e nel ruolo del Grande inquisitore verrà sostituito da Jongmin Park, già nel cast nella parte del frate.

Anger già durante le prove di insieme si era assentato per un'indisposizione. E dopo aver cantato all'anteprima giovani domenica scorsa, ha dovuto rinunciare a proseguire, hanno spiegato dal teatro, "per il protrarsi della convalescenza".

Park, a cui vanno i ringraziamenti della Scala, interpreterà quindi sia il ruolo del Grande inquisitore che quello del Frate, mentre nel quarto atto la parte del Frate/Carlo V sarà interpretata da Huanhong Li.



