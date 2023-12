Sanità: Marsh, meno sinistri ma costi più alti

Nella sanità pubblica, il costo medio dei sinistri nel 2022 stato di 130 mila euro, delineando un trend di crescita nei costi, aumentati del 33% in undici anni (97mila euro nel 2012) e dell'11% rispetto al periodo pre-Covid (117mila euro nel 2019). È quanto emerge dalla nuova edizione del MedMal Report, lo studio annuale sull'andamento della Medical Malpractice in Italia pubblicato da Marsh, leader globale nell'intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, basato sull'analisi quantitativa e qualitativa delle richieste di risarcimento danni da Responsabilità Civile verso Terzi/Prestatori d'opera dal 2005 al 2022. Lo studio, che è stato discusso durante un incontro a porte chiuse con alcune delle principali figure del mondo della Sanità del Nord Italia, ha coinvolto un campione di 84 aziende sanitarie in Italia, rilevando anche un aumento del liquidato medio per singola pratica: 96mila euro a fronte degli 84mila della precedente edizione. Il tasso di rischio a livello nazionale è di 5,32 sinistri ogni 100 medici (in lieve aumento rispetto ai 4,9 della scorsa edizione), con un costo di 6.718 euro per sinistro (in aumento rispetto ai 6.571 della corsa edizione). Sul piano delle frequenze, gli errori chirurgici si confermano ancora una volta la principale fonte di richieste di risarcimento, con il 32% del totale dei sinistri nel campione d'analisi. Lo studio di Marsh approfondisce anche le infezioni correlate all'assistenza (Ica). Un fenomeno in crescita (il 9% del costo totale dei sinistri, a fronte del 4,7% del 2012) con costi per singola pratica tra i più elevati (più di 142mila euro) e tempi di chiusura tra i più alti (3 anni, a fronte di un tempo medio di chiusura dei sinistri di 2,8 anni). Nel report, infine, è stato trattato anche il tema delle aggressioni al personale, che nel 70% dei casi danno luogo a lesioni personali, nel 24% a danni a oggetti e nel 6% a decesso dell'aggredito. Gli eventi a maggior frequenza avvengono nell'Area di Salute mentale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA