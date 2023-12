Presidente di Arpa non deve dimettersi

La presidente di Arpa Lombardia in quota FdI, Lucia Lo Palo, non dovrà dimettersi dal suo ruolo nonostante la mozione presentata dalle opposizioni lo scorso 14 novembre e approvata dalla maggioranza del Consiglio regionale con cui si chiedeva alla giunta di rimuoverla dall'incarico dopo le sue parole sul cambiamento climatico che non dipende dall'uomo.

Lo ha fatto sapere oggi in Auola, parlando a nome della giunta, il sottosegretario con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza: "Il presidente Attilio Fontana e la giunta hanno valutato che non vi siano gli elementi per la revoca dell'incarico della presidente di Arpa" ha detto Piazza.

"Vergogna, vergogna" hanno cantato subito dopo le opposizioni sbattendo le mani sui banchi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA