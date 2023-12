L'annuncio di Binaghi, pronti per le finali di Davis a Milano

"Siamo pronti a competere per portare le Finals di Coppa Davis a Milano dal 2025, non appena l'Itf aprirà una gara". Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, ha incontrato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e all'ANSA ha annunciato: "Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l'impegno di tutti, soggetti pubblici e privati. Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno". L'incontro è avvenuto in occasione dell'apertura dell'esposizione del trofeo della Davis nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino.



