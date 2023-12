Un incendio ha distrutto alcune auto a Fizzonasco, in provincia di Milano, in un capannone della ditta Entomit che si occupa di disinfestazione e derattizzazione.

Tra le persone all'interno del capannone non vi sono stati feriti.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del Fuoco, i carabinieri, la Croce Rossa e la Polizia Locale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA