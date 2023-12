Il ritorno di Umberto Maria Giardini con 'Mondo e antimondo'

A distanza di oltre tre anni dal suo ultimo lavoro discografico, Umberto Maria Giardini - che dopo aver usato il nome d'arte Moltheni dal 1999 al 2010 dal 2012 utilizza il suo nome - torna con un nuovo album dal titolo "Mondo e Antimondo", appena uscito per La Tempesta dischi /Master Music.

"Mondo e antimondo - spiega il 55enne cantautore, uno dei protagonisti più longevi della scena alternativa italiana - è una traduzione personale di come tutto oggi vada al contrario, oltre la più attenta e pessimistica previsione, che si poteva fare vent'anni fa. L'album racchiude sostanzialmente una visione di come reagisce l'essere umano oggi dinanzi a tutto questo caos, intravedendo all'orizzonte la fine. Per fine non bisogna necessariamente intendere la fine della vita, ma la sua trasformazione alla quale non possiamo opporci".

Umberto Maria Giardini presenterà il nuovo lavoro - dove compare anche Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, ospite del brano 'Le tue mani' - con un tour: "Stiamo lavorando molto sodo, poichè - anticipa - sarà una performance faticosa e intenzionalmente lunga. Negli anni ho inevitabilmente accumulato molti album e di conseguenza moltissimi brani che dal vivo bisognerà fare; stiamo valutando come e quali fare, ma pare certo che, lasceremo un po' di spazio all'improvvisazione, dando spazio al divertimento tecnico e alla psichedelia che da sempre mi appartiene. Vorrei divertirmi e allo stesso tempo vedere cosa accade, mentre accade. Non dovrà essere un live ordinario come quelli che ci sono in giro, fortunatamente possiamo permettercelo. Chi mastica buona musica - conclude - non si pentirà di esserci".



