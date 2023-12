Genio di Michelangelo protagonista di Capolavoro per Lecco 2023

Al via da oggi al primo piano di Palazzo delle Paure a Lecco l'edizione 2023 dell'evento espositivo "Capolavoro per Lecco" dal titolo "Il mistero del Padre. Il segno di Michelangelo".

La mostra presenta il disegno del Sacrificio di Isacco, realizzato da Michelangelo Buonarroti intorno al 1530, il dipinto di Giuseppe Vermiglio Sacrificio di Isacco e le copie in bronzo delle due formelle a rilievo create nel 1401 da Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti del medesimo soggetto. Cuore di questo evento, con il quale si intende offrire a tutti l'occasione per un incontro con il mistero della Salvezza attraverso la bellezza di un capolavoro dell'arte italiana sarà quest'anno la riflessione sul tema della centralità della paternità di Dio nel Natale.

"Proponiamo uno sguardo nuovo sul mistero del Natale. - afferma Mons. Davide Milani, Prevosto di Lecco e presidente dell'Associazione Culturale Madonna del Rosario - Se infatti da sempre si tende a valorizzare nel mistero della nascita di Gesù la dimensione della maternità, si rischia di sottacere la figura del Padre, che invece è protagonista nel mistero dell'incarnazione".

La riflessione prenderà spunto da un soggetto - il Sacrificio di Isacco (Genesi 22) - che fa da ponte di collegamento tra il mistero del Natale e il mistero della Pasqua: Gesù Cristo che nasce a Betlemme è il nuovo Isacco. Anche in termini artistici la vicenda di Abramo e di suo figlio Isacco è occasione pressoché unica di raffigurare un evento "contro natura" - il padre che accetta di sacrificare il figlio per volere di Dio - scongiurato dall'intervento di Dio stesso solo un istante prima della catastrofe. "Anche quest'anno Capolavoro per Lecco ci offre l'occasione di una riflessione personale e comunitaria su un tema di grandissimo valore e straordinaria attualità, quale è quello della paternità - sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e la vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza -. E lo fa a partire dall'opera di uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento italiano, dando vita così ad un evento espositivo capace di dare lustro e visibilità alla nostra Città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA