Diciassette furti in casa calandosi dai tetti, presi in quattro

Sono accusati di aver messo a segno 17 furti in abitazione in pochi giorni e gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, hanno fermato un gruppo di quattro albanesi di 30, 32, 34 e 41 anni perchè ritenuti responsabili di 'colpi' in diverse province lombarde.

Sono stati rintracciati dagli agenti della Seconda sezione della Squadra Mobile di Milano dopo un'indagine che aveva preso il via dall'individuazione di un'auto di grossa cilindrata, rubata, utilizzata dal gruppo: sul veicolo i quattro erano soliti applicare targhe clonate da altre autovetture.

I pedinamenti, la visione di telecamere dei sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito agli investigatori di individuare altre autovetture e di raccogliere elementi sulla responsabilità dei quattro in relazione a diciassette furti in abitazione, consumati tra il 14 e il 28 ottobre scorso, con la tecnica dell'arrampicata:ovvero calandosi dai tetti.

Le perquisizioni hanno portato alla scoperta di in un box a Rozzano (Milano) di una delle auto di grossa cilindrata rubate e usata per i furti, di indumenti indossati in occasione dei blitz, attrezzi per lo scasso, una sega circolare, apparecchi ricetrasmittenti, torce, chiavi di autovetture, soldi contanti, monili ed orologi rubati.

E' stato controllato un altro albanese, con precedenti di polizia, che è stato accompagnato in questura per accertamenti.





