Cade da camion,grave operaio nel Comasco

È stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano un operaio di 55 anni di Dongo (Como) rimasto ferito in un infortunio sul lavoro questo pomeriggio nel paese comasco, in un cantiere edile all'interno dell'area che una volta era delle acciaierie Falck.

L'uomo è caduto dal cassone di un autocarro mentre scaricava materiale, battendo la testa e la schiena. Soccorso sul posto, l'operaio è stato quindi trasportato in codice rosso in elicottero. Accertamenti sull'incidente sul lavoro sono stati disposti dai carabinieri e dal personale di Ats .



