Arriva a Roma il Christmas tour di Coca-Cola

Fa tappa a Roma il 10 dicembre al centro commerciale Maximo il Christmas Tour di Coca-Cola con il suo truck 100% elettrico che si trasforma in una Christmas area dove fare esperienze immersive e anche gesti di solidarietà divertendosi.

Nello spazio di via Laurentina 865, infatti, dalle 10 alle 21 si potrà, ad esempio, grazie alla Coke App accedere al quiz "Scopri il Babbo Natale che è in te", e nell'area gastronomica mangiare una pizza accompagnata da Coca-Cola così facendo una donazione al Banco Alimentare. All'evento saranno presenti i volontari dell'associazione per raccogliere fondi per le proprie attività.

E per chi non può andare alle tappe del tour di Coca-Cola ci sarà la possibilità comunque di aiutare il banco alimentare grazie alla collaborazione dell'Azienda con con diversi partner: ad esempio, sarà infatti possibile acquistare su Amazon.it le Coca-Cola Christmas Box in edizione limitata, contribuendo così a donare 500.000 pasti alle persone in difficoltà. Inoltre, in tutti i punti vendita Autogrill, per ogni menù Pausa Perfetta con Coca-Cola acquistato verrà donato, grazie a Banco Alimentare, un pasto equivalente.

"Con questa iniziativa - ha spiegato Cristina Camilli, Direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia - vogliamo far riscoprire la gioia dei piccoli atti di solidarietà. Per questo siamo onorati di continuare a sostenere il grande lavoro che svolge Banco Alimentare, anche a livello locale, supportando i volontari della città di Roma. Un modo per tradurre in azioni concrete il desiderio di regalare un momento di gioia a chi si trova in difficoltà". La tappa successiva del tour sarà a Catania.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA