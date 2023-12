Arresti per l'evasione di Artem Uss

I carabinieri di Milano hanno eseguito in provincia di Brescia e all'estero una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso lo scorso marzo dalla sua abitazione di Basiglio, nel Milanese, dove era ai domiciliari in attesa di estradizione negli Usa, e di altre 5 persone accusate di aver organizzato la sua fuga in Russia. I reati contestati dai pm milanesi sono evasione e procurata evasione.

L'esecuzione dei provvedimenti, nel Bresciano, in Slovenia e in Croazia è avvenuta in collaborazione con Eurojust e le autorità statunitensi. Le persone destinatarie sono Vladimir e Boris Jovancic padre e figlio di origini bosniache, Matej Janezic, sloveno, e Srdjan Lolic e Nebojsa Ilic, serbi.



