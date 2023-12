Alle Gallerie d'Italia di Milano i ritratti naturali di Moroni

Apre al pubblico dal 6 dicembre e fino al primo aprile, alle Gallerie d'Italia di Milano, la mostra 'Moroni (1521 - 1580). Il ritratto del suo tempo'. Con oltre 100 opere tra disegni, libri, medaglie, armature ma soprattutto dipinti, in arrivo da musei prestigiosi come la National Gallery di Londra, da cui proviene 'Il Sarto', il ritratto più iconico realizzato dall'artista, l'esposizione accompagna il visitatore a conoscere il contesto in cui ha operato il pittore di Albino (Bergamo) riscoperto anche a livello internazionale nell'ultimo decennio per i suoi ritratti naturali, realistici, realizzati senza filtri o abbellimenti in linea peraltro con le indicazione emerse nel '500 dal Concilio di Trento. "Siamo lieti di presentare un progetto espositivo di ampio respiro dedicato a Giovan Battista Moroni, che consente di riscoprire e ammirare negli spazi delle Gallerie d'Italia una delle pagine più belle e intense della pittura del Cinquecento lombardo e italiano. Questa iniziativa, cui hanno concorso importanti musei nazionali e internazionali, suggella l'impegno della nostra banca nella valorizzazione del patrimonio di Brescia e di Bergamo, nell'anno in cui sono state Capitale della Cultura italiana" ha sottolineato Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo.

