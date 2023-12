A Milano Centrotavola per il Ministero degli Esteri di Ponti

Sarà eccezionalmente allestito a Villa Necchi Campiglio, a Milano, da domani al 28 gennaio 2024, il Centrotavola per il Ministero degli Esteri di Gio Ponti.

Il centrotavola, ideato dall'architetto milanese con la collaborazione di Tomaso Buzzi e modellato da Italo Griselli per la Richard Ginori, nella storica Manifattura di Doccia, tra il 1927 e il 1929, è una creazione scultorea incentrata sulla figura allegorica dell'Italia adagiata su una conchiglia e contornata da animali araldici e altri piccoli elementi in porcellana in una composizione di 41 elementi originali che reinterpreta un oggetto neoclassico in gusto Art Déco. Il grande Trionfo da tavola, commissionato all'azienda toscana dal Ministero degli Esteri e pensato per ornare le tavole delle sedi diplomatiche in occasioni di grande rappresentanza, è esposto per la prima volta in una casa museo grazie al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano ETS e alla Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia.

L'iniziativa contribuisce a celebrare i cento anni dalla prima Biennale Internazionale delle Arti Decorative svoltasi a Monza - dove la manifattura Ginori esponeva le ceramiche d'autore disegnate da Gio Ponti che proprio in quell'anno, il 1923, ne assumeva la direzione artistica - e a promuovere la storia e la collezione del Museo Ginori, chiuso dal 2014 in seguito al fallimento della Richard Ginori e in attesa della riapertura al pubblico.

Per l'occasione, e in vista delle celebrazioni natalizie, verranno organizzate delle visite guidate speciali a cura del FAI, che organizzerà anche, in accordo con l'Associazione Amici di Doccia, una raccolta fondi per contribuire al restauro di uno dei pezzi della sua collezione.



