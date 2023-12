Torna SenStation, la pista di pattinaggio davanti alla Centrale

Torna a partire da Sant'Ambrogio 'Senstation On Ice', la mega-pista di pattinaggio di fronte alla stazione Centrale di Milano, un progetto sostenuto da Grandi Stazioni retail con la partecipazione di Plenitude. L'edizione di quest'anno, in sintonia con l'iniziativa 'Il Natale degli Alberi" del Comune di Milano, sarà aperta dal 7 dicembre al 7 gennaio e si confermerà, secondo gli organizzatori, come "la più grande pista di pattinaggio all'aperto mai allestita a Milano".

La pista cresce infatti da 1.300 a 1.500 metri quadrati, con 1.500 metri quadrati di allestimenti e 130mila luci led a basso consumo ad adornare il percorso e il grande albero che svetterà davanti alla stazione. L'ingresso sarà totalmente gratuito, salvo l'eventuale noleggio dei pattini.

"Anche quest'anno - spiega Cesare Salvini di Grandi Stazioni Retail - il nostro regalo alla città di Milano, e a tutti coloro che si troveranno a passare dalla piazza Duca d'Aosta, parlerà di rigenerazione urbana e sociale all'insegna del gioco, del divertimento e dell'inclusione".

Plenitude contribuirà all'alimentazione dell'installazione, fornendo energia elettrica certificata tramite garanzie d'origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. I visitatori saranno poi coinvolti in un'esperienza di gioco: camminando su speciali piastrelle 'Pavegen', che producono energia elettrica se calpestate, contribuiranno ad alimentare l'illuminazione del grande albero presso la stazione.

Secondo Giorgia Molajoni di Plenitude infatti " la rigenerazione urbana passi anche attraverso l'efficientamento energetico, nell'ottica di una maggiore sostenibilità".



