Svaligiata a Milano la casa del presidente di Mitsubishi Italia

Gioielli e orologi per 250mila euro sono il bottino di un furto che una banda di ladri ha messo a segno ieri pomeriggio nell'abitazione di Eiko Koga, presidente e ceo di Mitsubishi Italia. L'appartamento si trova in via della Spiga, nel Quadrilatero della Moda di Milano.

La banda, secondo la ricostruzione della Questura di Milano, è entrata nell'abitazione tra le 17 e le 18.30, mentre il padrone di casa e la moglie erano fuori. Il sistema di allarme non si sarebbe attivato e anche su questo sono al lavoro gli investigatori. Una volta all'interno i ladri hanno rivoltato armadi e cassetti, smurato una piccola cassaforte e hanno portato via abiti firmati, Rolex e gioielli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA