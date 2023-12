Oggi primo giorno di servizio per 931 carabinieri in Lombardia

Sono 931 i nuovi carabinieri arrivati oggi in Lombardia, assegnati alle 460 tenenze e stazioni nelle 12 province. Oggi una piccola rappresentanza è stata presentata ufficialmente presso il comando Legione carabinieri di Milano. Sono giovani militari appartenenti al 141mo e al 142mo corso formativo presso le Scuole Allievi. Si tratta, hanno reso noto i carabinieri, di un aumento del personale fisiologico e già previsto.

Alla provincia di Milano sono stati assegnati 274 militari (di cui 96 ai reparti del capoluogo), 95 per la provincia di Bergamo, 120 per Brescia, 48 per Como, 40 per Cremona, 31 per Lecco, 26 per Lodi, 46 per Mantova, 81 per Monza-Brianza, 60 per Pavia, 30 per Sondrio e 80 per Varese. Un quarto del personale è composto da donne, in tutto 233 militari.



