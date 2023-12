Il neo-prefetto di Milano, la città è fondamentalmente sicura

E' la microcriminalità uno dei temi che, per primi, affronterà il neoprefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, nel Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza che si terrà oggi con i rappresentanti delle forze dell'ordine "Ho incontrato il sindaco questa mattina e ci siamo fatti un primo giro di problematiche - ha spiegato il neoprefetto di Milano - . Oggi incontrerò le forze di polizia e saranno affrontate le varie problematiche: sicuramente la microcriminalità che è quella che più tutti noi avvertiamo e, quindi, su quella ci concentreremo insieme a tutte le altre".

Secondo Sgaraglia, "Milano è una città fondamentalmente sicura" ma "c'è un fenomeno di microcriminalità che va sicuramente gestito e quindi migliorato. Cercheremo in qualche modo di affrontarlo tutti insieme"



