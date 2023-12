Etro sceglie la strada co-ed, lui e lei sfilano insieme

Etro goes co-ed: il brand comunica infatti che in occasione della prossima Milan Fashion Week di febbraio la collezione Etro Donna sfilerà insieme alla collezione Etro Uomo, offrendo una narrazione unificata della visione stilistica del brand.

"L'immaginazione - dichiara Marco De Vincenzo riferendosi al nuovo percorso intrapreso a un anno e mezzo dalla sua nomina come direttore creativo di Etro - è una terra di infinite opportunità e a febbraio coglieremo quella di unire l'universo maschile e femminile in un racconto unico, nel quale i codici del marchio appariranno in tutta la loro forza aggregante".

Domenica 14 gennaio, durante la settimana della moda maschile di Milano, Etro inaugurerà la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo e al servizio Made To Order in Via Montenapoleone 5.

A seguito di questo debutto, presso lo show room di Via Spartaco 6, verrà presentata a selezionati buyer internazionali la nuova collezione di sartoria maschile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA