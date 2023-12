Alessandro Vigilante è il nuovo direttore creativo di Rochas

L'italiano Alessandro Vigilante è il nuovo direttore creativo della maison del lusso francese Rochas, controllato dal gruppo Interparfumus. Vigilante ha lavorato da Dolce & Gabbana, Gucci con Alessandro Michele, Philosophy by Lorenzo Serafini e The Attico prima di debuttare con il suo brand nel 2021.

Vigilante presenterà la sua prima collezione per Rochas il prossimo febbraio alla Paris Fashion Week. Il suo compito è portare una ventata di modernità allo stile sofisticato e senza tempo della maison fondata da Marcel Rochas nel 1925. Vigilante subentra a Charles de Vilmorin, rimasto due anni alla guida stilistica del brand.



