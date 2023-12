A Palazzo Marino il Battesimo di Cristo del Perugino

In occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci, meglio conosciuto come Perugino, il Comune di Milano dedica all'artista il tradizionale appuntamento natalizio con l'arte a Palazzo Marino. Dal 5 dicembre al 14 gennaio sarà infatti esposta in Sala Alessi una delle opere capitali di Perugino, il Battesimo di Cristo, proveniente dalla Galleria Nazionale dell'Umbria.

Promosso dal Comune di Milano, patrocinato dal Comitato Perugino 1523-2023, il progetto espositivo è ideato da Palazzo Reale in collaborazione con le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, l'Area Biblioteche e i Municipi. La collaborazione fra il capoluogo lombardo e la Galleria Nazionale dell'Umbria ha portato alla realizzazione di un altro progetto dedicato al Perugino: il restauro del Gonfalone della Giustizia che sarà presentato a Perugia il 13 e 14 dicembre.

"Siamo molto onorati di ospitare a Palazzo Marino un capolavoro come il Battesimo di Cristo del Perugino, in un allestimento tanto suggestivo e innovativo - commenta il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. La mostra di Natale in Sala Alessi e le opere relative al tema dell'infanzia esposte nei municipi in occasione delle festività sono un appuntamento con l'arte imperdibile per i milanesi e per tanti turisti".

Alla conferenza stampa di presentazione, tra gli altri, c'era anche l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi: "La mostra di Natale a Palazzo Marino risponde anche quest'anno alla tradizione di solidarietà, condivisione e bellezza di tutte le precedenti edizioni" afferma Sacchi, sottolineando che questa edizione "porta con sé il legame con un altro territorio italiano ricco di arte e storia come l'Umbria" per "un'esposizione di grande bellezza e suggestione".



