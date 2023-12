Tenta entrare in casa della ex moglie e colpisce Cc

Dopo averla minacciata di morte, ha tentato di entrare in casa della ex moglie. Ma quando sono arrivati i carabinieri, nel frattempo avvertiti, l'uomo, poi arrestato, ha dato in escandescenza: ha sradicato la tapparella di una finestra, ne ha utilizzato una parte per colpire i militari, e ha cominciato a prendere a pugni sul vetro della finestra, provocandosi pure delle escoriazioni.

L'episodio che vede protagonista un ex marito violento è avvenuto ieri sera a Lainate, in provincia di Milano. Il 45enne italiano che voleva entrare con la forza nell'appartamento della sua ex moglie, all'arrivo degli uomini dell'Arma è andato su tutte le furie peggiorando la situazione: ha divelto le tapparelle di una finestra per colpirli e poi ha preso a pugni la finestra ferendosi. Per questo i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho lo hanno immobilizzato con il taser e prima di arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale, hanno chiamato l'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale da dove è stato dimesso senza prognosi. Illesi anche i militari. Ora l'uomo è in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA