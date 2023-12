Duemila runner per la prima edizione di Stramilano SottoZero

Oltre 2.000 runners hanno partecipato questa mattina alla prima edizione di Stramilano SottoZero, la nuova corsa cittadina che ha registrato il sold out di iscrizioni tra atleti professionisti e corridori amatoriali.

Seguendo un percorso a circuito chiuso di 5 km, da Via Stratos passando per Viale Colleoni e Piazza Tre Torri, la manifestazione si è svolta nel quartiere di CityLife in una giornata di sole ma anche di grande freddo A celebrare l'inizio dell'evento, la Fanfara dei Carabinieri che ha suonato l'Inno Nazionale Alle 9.30 il primo colpo di cannone ha dato inizio alla 10 Km Fidal Competitiva, seguita alle 10.30 dalla 5 o 10 Km ad andatura libera, che ha visto la partecipazione di giovani atleti e famiglie. Durante tutta la corsa, il Villaggio degli Atleti, situato in Piazza Burri, ha poi fornito un punto di appoggio e di ristoro ai runners.

Tra gli oltre 600 iscritti alla 10Km competitiva a trionfare nella categoria maschile il ventiduenne aresino Mattia Grifa (32'52") seguito da Gabriele Losi (33'29"), chiude il podio Alessandro Tronconi (33'41"); tra le donne vince la Keniota Maria Gorette Subano con il tempo di 35'53", secondo posto per Caterina Dallera (37' 16"), terza Alessandra Pogliani (37'38").





Riproduzione riservata © Copyright ANSA