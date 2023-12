Serie A: Milan-Frosinone 3-1

Dal punto basso della stagione rossonera a quello più alto, almeno per lui. Luka Jovic, parafulmine dei mali milanisti e della parsimonia sotto porta, firma la rete che apre la strada verso i tre punti con il Frosinone. Uomo assist, Jovic, lo era stato anche nella serata di Champions per il gol di Chukwueze al Borussia Dortmund, ma l'epilogo del match aveva affogato solo in taglio basso la notizia. Questa volta, il serbo segna prima dell'intervallo fa partire la ricreazione rossonera, a cui partecipano anche Pulisic e Tomori. Che in gol ci va proprio su assist del serbo.

Per il Frosinone va a segno Brescianini, e finisce 3-1



Riproduzione riservata © Copyright ANSA