Sci: Cdm donne; Brignone vince in gigante a Mont-Tremblant

(ANSA) - MONT-TREMBLANT, 02 DIC - L'azzurra Federica Brignone ha vinto in 2.14.95 il primo slalom gigante Coppa del mondo di sci donne a Mont Tremblant, in Canada. Per lei, unica azzurra ad aver mai vinto la grande Coppa del mondo, è il successo n. 22 in carriera, come Sofia Goggia. Seconda la slovacca Petra Vlhova in2.15.16 e terza l'americana Mikaela Shiffrin in2.15.24.

Per l'Italia - con una grande prestazione di squadra- in classifica anche una bravissima Marta Bassino 6/a in 2.15.99 e una eccellente Sofia Goggia 7/a in 2.16.57 . Piu' indietro la lombarda Roberta Melesi 18/a in 2.18.11 mentre la meranese Elisa Platino e' finita fuori dopo essere stata 30/a.



