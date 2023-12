Santanché: 'Fiere importanti anche per destagionalizzare il turismo'

"Le Fiere sono importantissime anche per il turismo e aiutano a destagionalizzare, la vera sfida del settore, e questo è uno degli eventi che più ci invidia il mondo". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché che ha inaugurato oggi la 27/a edizione di Artigiano in Fiera nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Oltre 2.550 espositori (dei quali oltre 600 nuovi) provenienti da 86 Paesi, l'esposizione è la più grande manifestazione internazionale del settore. Presente anche Mohamed Mozez Belhassine, ministro del turismo e dell'artigianato della Tunisia, paese ospite d'onore di questa edizione: "Una opportunità per stringere ancora di più i legami tra i nostri paesi" ha detto il ministro tunisino.

"Siamo due popoli che hanno tante cose in comune e dobbiamo vedere questo sorvolando sulle differenze - ha aggiunto Santanché - Questa fiera come tutte le fiere è anche sinonimo di pace".

L'Italia è presente al gran completo, così come l'Europa dove spicca la Francia con i suoi artigiani e i suoi prodotti di qualità, ma anche la Spagna, l'Austria, il Portogallo.

Artigiano in Fiera resta aperto fino al 10 dicembre. Attesi, come ha detto il presidente della manifestazione Antonio Intiglietta, un milione di visitatori.



