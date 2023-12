Milan: Pioli, continuità per lottare nelle prime posizioni

Sono punti pesanti, quelli che il Milan ottiene contro il Frosinone. Lo conferma Pioli: "Tornare a vincere era il nostro obiettivo. Volevamo sfruttare il doppio confronto casalingo con Fiorentina e Frosinone per dare continuità. Il campionato è lungo e se vogliamo accelerare e restare in lotta sino alla fine per le prime posizioni dobbiamo dare continuità", ha spiegato Pioli davanti alle telecamere di Sky nel dopo partita. "Per tornare a essere fortissimi - ha aggiunto - ci serve continuità e dobbiamo trovarla dentro di noi. Recuperando certi giocatori avremo anche più qualità nei cambi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA