La Milano della Mala e di Scerbanenco al 'Noir in Festival'

La Milano della mala e la città di Scerbanenco sono protagoniste domani al 'Noir in festival'.

Arriva, infatti, l'anteprima della seconda stagione di 'Italica Noir - I Ferri del mestiere', la docuserie animata targata Mediaset Infinity che racconta la malavita milanese tra gli anni '40 e '80.

A presentare l'anteprima del primo episodio, alle 21.15, alla Cineteca Milano Arlecchino sarà Jake La Furia, storico membro dei Club Dogo, voce narrante di Italica Noir. Con lui saranno presenti in sala il regista Federico Cadenazzi e lo sceneggiatore Girolamo Lucania.

A tinte rap anche il successivo film del concorso, 'The city' dell'israeliano Amit Ulman, vera e propria opera rap ispirata alle atmosfere notturne e cupe dei classici noir americani degli anni Cinquanta. Il regista e la protagonista Moria Akons saluteranno il pubblico del festival in sala prima della proiezione che si terrà alle 21 e 15.

Tra i protagonisti letterari della giornata di domani Donato Carrisi con il suo ultimo romanzo 'L'educazione delle farfalle' (Longanesi), protagonista di un dialogo a due voci con Gianni Canova che presenta la nuova edizione del suo romanzo d'esordio 'Palpebre' (Garzanti). Sarà Ambra Angiolini a leggerne alcuni brani. L'appuntamento, alle 18 da Rizzoli in Galleria, sarà preceduto dalla presentazione de 'La taverna degli assassini' di Marcello Simoni (Newton Compton), nuovo romanzo dalla penna dell'autore italiano di gialli storici vincitore del Premio Bancarella.



