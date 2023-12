Incendio in un appartamento nel Mantovano, grave uomo di 67 anni

Marito e moglie di 67 e 62 anni sono rimasti feriti nell'incendio scoppiato nella loro abitazione a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. Entrambi sono ricoverati in ospedale a Mantova: l'uomo è in gravi condizioni in rianimazione con ustioni di secondo grado al volto e un'intossicazione, mentre la donna si trova in osservazione al pronto soccorso con un principio di intossicazione.

L'incendio è scoppiato attorno a mezzanotte nel soggiorno per cause ancora in via di accertamento. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno soccorso i due coniugi che si trovavano in casa. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA