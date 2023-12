Già condannato due volte terrorizzava ex moglie e figlia, arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dalla Polizia in provincia di Monza, per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie e della loro figlia minorenne. La donna, da anni separata dall'uomo, ha subito atti persecutori e minacce per anni, ma lo ha sempre denunciato, tanto che è stato già condannato due volte ed è uscito dal carcere nel 2022, quando ha ripreso a tormentarla.

Appena scarcerato ha iniziato a contattarla in maniera ossessiva, a rivolgerle minacce sia direttamente, sia tramite la figlia minorenne, alla quale inviava numerosi messaggi vocali con minacce di morte rivolti alla madre.

Per impedire all'ex moglie di rifarsi una vita, si faceva trovare sotto l'abitazione di madre e figlia per terrorizzarle e la donna ormai viveva con la costante convinzione di essere presto uccisa.

A inizio novembre infine, l'uomo si è ripresentato sotto casa della ex e della figlia, ha inviato loro audio con minacce di morte e ha cercato di entrare in casa con la forza. La donna allora ha telefonato al 112 e gli agenti della Squadra Mobile, d'intesa con la Procura di Monza, hanno ottenuto a ottenere dal gip un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



