Danni e disagi per maltempo in Valle Camonica

Il maltempo che da due giorni si è abbattuto sulla Lombardia sta facendo danni e creando disagi in Valle Camonica nel Bresciano. Non si registrano feriti, ma la circolazione su alcune strade è compromessa per frane e smottamenti oltre che per allagamenti di gallerie.

Questa mattina un automobilista di 82 anni è rimasto bloccato a Berzo Demo proprio nel tratto di galleria che era stata chiusa, trovandosi poi impossibilitato a proseguire. Allertati i soccorsi, è stato recuperato dai carabinieri.



