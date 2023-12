Branco di lupi fotografato nel Lodigiano

Un branco lupi è stato fotografato nel Lodigiano. A darne notizia ci ha pensato il sindaco di San Fiorano, Mario Ghidelli che, contestualmente, ha avvisato chiunque abbia animali da cortile in zona, di adottare tutte le precauzioni possibili per proteggerli. "Sospettavamo - ha spiegato lo stesso sindaco - che nella nostra area girassero lupi indisturbati. E' così che, d'intesa con la polizia provinciale lodigiana, abbiamo voluto posizionare fototrappole che potessero monitorare, sul territorio, la presenza di lupi. E nella parte bassa del paese sono rimasti immortalati, da queste macchinette mimetizzate, tre lupi che vagavano insieme. Tre insieme non sono pochi - conclude il sindaco - infatti abbiamo anche notato che i caprioli ora sono diventati molto agitati. Si muovono spesso e velocemente, diversamente dal passato".



