Un operaio di 66 anni è rimasto con un braccio incastrato in un impianto di verniciatura e sabbiatura di Mombretto di Mediglia (Milano).

Subito soccorso è stato trasportato, dopo essere stato stabilizzato, all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche tecnici dell'Ats per accertare come si sia potuto verificare l'infortunio sul lavoro. L'uomo sarà sottoposto a intervento chirurgico.



