Affittava la casa popolare a 900 euro, fermato a Milano

Affittava a un'altra famiglia la casa popolare che gli era stata assegnata, percependo ogni mese 900 euro. Per questo la Polizia locale di Milano ha fermato una persona per reato di truffa aggravata.

La casa popolare del Comune, gestione Mm, si trova nel quartiere Gorla. A darne notizia è l'assessore milanese alla Sicurezza Marco Granelli sui suoi profili social ringraziando gli agenti del "nucleo che lavora 7 giorni su 7 nelle case popolari del Comune e di Aler, per impedire le occupazioni abusive, per portare sicurezza nei quartieri popolari e per fare in modo che le case popolari siano assegnate a chi ne ha bisogno e aspetta da tempo".

Un nucleo, sottolinea Granelli, che "abbiamo rinforzato" e "che ha raddoppiato nel 2023 gli interventi. Grazie alla loro competenza e generosità: ci sono sempre e bene. E grazie alla costante collaborazione con chi gestisce le case popolari come Mm" conclude l'assessore.



