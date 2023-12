Prete, Camere Commercio siano acceleratori Comunità energetiche

"Vogliamo che le Camere di Commercio diventino degli acceleratori capaci di fare delle Comunità Energetiche un fattore decisivo proprio di quella transizione sempre più necessaria verso un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica adeguato, a beneficio delle nuove generazioni". Lo ha detto il presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete, in visita a Varese, dove ha incontrato il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello.

Prete si è anche soffermato sul progetto collegato alla Comunità Energetica rinnovabile di MalpensaFiere: "Questa vostra importante e coraggiosa iniziativa evidenzia il ruolo prezioso che, in un contesto decisivo per il nostro futuro, le Camere di Commercio di tutta Italia sono in grado di svolgere: la transizione energetica, che va abbinata a quella digitale, ci può vedere protagonisti" ha aggiunto Prete, che ha poi visitato il MultiLab allestito negli spazi di MalpensaFiere da Centrocot-Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento: si tratta del laboratorio sperimentale multisettoriale dedicato alla ricerca, alla formazione e al supporto delle imprese per affrontare i nuovi trend dell'innovazione.

"Il presidente Prete, che ha anche potuto conoscere le nostre strutture del centro congressi Ville Ponti a Varese e di MalpensaFiere a Busto Arsizio, ha espresso grande attenzione nei confronti delle iniziative che stiamo mettendo in campo - ha concluso Vitiello -. Si tratta di progetti concreti, che rispondono a richieste ed esigenze ben precise della nostra economia e che vogliamo attuare sulla base del piano pluriennale 2023-2028 recentemente approvato dal Consiglio camerale".





