Milano pronta per Premier Padel P1, con esordio torneo femminile

L'edizione 2023 di Milano Premier Padel P1 chiude la stagione del circuito, ma apre una nuova con la novità del tabellone femminile. Da lunedì 4 a domenica 10 dicembre, l'Allianz Cloud accoglierà le giocatrici e i giocatori più forti in circolazione, con 28 dei primi 30 giocatori del ranking Fip e 27 tra le Top 30.

"Premier Padel P1, per Milano, è ancora una novità ma è già un'abitudine - ha detto nella conferenza stampa di presentazione, a Palazzo Marino, l'assessore milanese allo Sport, Martina Riva -. L'evento lo scorso anno ha attirato 27mila spettatori all'Allianz Cloud, impianto comunale, e sono felice che quest'anno il torneo si arricchisca delle più forti giocatrici. Con gli organizzatori e con la Fip c'è stata sinergia da subito: Premier Padel è una festa, perché il padel è uno sport comprensibile a tutti".

Il padel, dal 2024, avrà un unico circuito e un unico ranking, punto di arrivo di un lavoro portato avanti dalla Federazione Internazionale Padel. "Si sta chiudendo un 2023 straordinario, in cui abbiamo acquisito il World Padel Tour - spiega il presidente Fip, Luigi Carraro -. Volevamo farlo per i giocatori, ma anche per il pubblico e per gli appassionati.

Intanto qui a Milano abbiamo l'attenzione di tutto il mondo, con 187 Paesi che trasmetteranno il torneo, in un palazzetto che forse non è il più grande ma sicuramente è il più bello.

Ringrazio la Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute, il Comune di Milano, la Regione Lombardia e il Ministero dello Sport e i Giovani che hanno appoggiato e sostenuto questo evento, confermandone l'importanza"



