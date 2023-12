Meccanico riparatore di bici, terminato il corso al Vigorelli

Sono venti i nuovi esperti nella costruzione di biciclette che hanno partecipato al corso di 150 ore 'Meccanico riparatore di biciclette' da ottobre a fine novembre, al Velodromo Vigorelli. Una iniziativa della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, realizzata da Formaper, in collaborazione con l'Istituto Gatti di Apa Confartigianato Imprese e il contributo tecnico di Beta Utensili, nel contesto di 'Bike Factory', il progetto per formare i profili professionali qualificati e specializzati maggiormente ricercati dalle imprese della filiera della bike economy. Sono trecentoventi le richieste arrivate, sessanta le candidature già presenti per l'edizione 2024. L'età media è di ventinove anni, uno su cinque è donna e sono sei i laureati.

"Puntiamo sul capitale umano, prima criticità per il sistema produttivo di un settore importante per la salute e la sostenibilità, nel quale gli artigiani fanno la parte del leone" ha commentato Enrico Brambilla, membro di giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.



