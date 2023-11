Trenord rinnova con Lombardia contratto servizio per 10 anni

Trenord, partecipata paritetica di Fnm e Trenitalia, ha firmato con Regione Lombardia il nuovo contratto di servizio per il trasporto ferroviario regionale lombardo, con efficacia dal primo dicembre prossimo al 30 novembre 2033.

Lo rende noto un comunicato Fnm, quotata in Piazza Affari, nel quale si spiega che il contratto stabilisce gli obblighi di servizio pubblico, specificando il programma di esercizio da eseguire, le tariffe da applicare nonché le condizioni e gli obiettivi di qualità da rispettare, definite sulla base delle regolazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Lo sviluppo dell'offerta definito dal contratto nel corso dei dieci anni di affidamento prevede un incremento della produzione fino a 10 milioni di treni-chilometro rispetto all'anno base 2022 (+25%), con una produzione obiettivo di 50,5 milioni di treni-chilometro annui, "che verrà attuata tenendo conto della capacità della rete e in funzione dei significativi rilasci infrastrutturali previsti dai gestori dell'infrastruttura nazionale e regionale".

La proiezione della domanda di viaggiatori al 2033 prevede un volume complessivo di 272 milioni di passeggeri a quella data (rispetto ai 151 milioni rilevati nell'anno base 2022) equivalenti a un milione di viaggiatori nel giorno feriale medio.



