'Storie incantate di Natale', racconti per le feste in libreria

(AA.VV., "STORIE INCANTATE DI NATALE", LEONE EDITORE, PP 232, EURO 15).

È nelle librerie da pochi giorni "Storie incantate di Natale", pubblicato il 22 novembre scorso da Leone Editore.

Un'antologia di racconti classici con testo originale a fronte che raccoglie opere di alcuni dei più grandi maestri della letteratura, tra cui L. Frank Baum, Louisa May Alcott, O. Henry, Washington Irving, Lucy Maud Montgomery, Willa Cather, Charles Dickens, Mark Twain, Joseph Conrad, Hector Hugh Munro e Oscar Wilde.

"Storie incantate di Natale - sottolineano i curatori - è un tributo all'eredità letteraria di autori immortali. Ogni racconto è un viaggio in un mondo unico, ricco di personaggi indimenticabili, avventure sorprendenti e lezioni di vita senza tempo. Una delle caratteristiche distintive di questa raccolta è l'inclusione di immagini, che aggiungono un elemento visivo e un tocco d'arte alle storie intramontabili".

Intanto, in occasione delle festività natalizie, Leone Editore ha annunciato il ritorno dell'iniziativa 'Libri al buio a 1 euro'. Dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17, i lettori avranno l'opportunità di prendere uno o più volumi proprio presso la redazione di Monza della casa editrice, in corso Milano 19.

"Questa speciale iniziativa - afferma la casa editrice - consente a tutti di accedere a un vasto assortimento di romanzi di ogni genere appartenenti al ricco catalogo di Leone Editore al costo simbolico di 1 euro per ciascun libro. I volumi saranno incartati dalla redazione e su ognuno ci sarà una breve frase che darà un indizio sulla storia all'interno".



