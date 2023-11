Segre: 'Mi colpisce chi va avanti nonostante la guerra'

"Dell'esposizione, oltre alla testimonianza fotografica dello sfacelo, mi colpiscono molto le immagini di chi, in qualche modo, cerca di andare avanti. Come quelle di una mamma che, nonostante i bombardamenti all'orizzonte, pettina comunque suo figlio". Così Liliana Segre ha commentato la mostra fotografica di Stefano Rosselli 'Ucraina' allestita al Memoriale della Shoah di Milano.

"Non deve sorprendere - ha detto la senatrice a vita - che queste fotografie siano esposte in un luogo come il Memoriale.

Un luogo che conserva il ricordo di ciò che è stato, ma che vuole anche promuovere, oggi, la prevenzione dei genocidi e della guerra".

Ad accompagnare Liliana Segre nella visita, la Founder di Nobile Agency Gabriella Nobile, il Presidente del Comitato Eventi del Memoriale della Shoah Marco Vigevani, il fotografo Stefano Rosselli e la curatrice Maria Vittoria Baravelli.

La mostra, tratta dall'omonimo libro edito da Feltrinelli, è prodotta da Nobile Agency, con fotografie di Stefano Rosselli e testi di Massimo Recalcati. Protagonisti dell'esposizione, curata da Maria Vittoria Baravelli, sono i lavori realizzati da Rosselli nei tre viaggi organizzati in Ucraina da febbraio 2023: oltre 60 scatti a colori che raccontano la quotidianità di chi "rimane", tra gli strazi della guerra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA