Scala: dopo la Prima, cena per 500 dello stellato Bartolini

Sarà, per la seconda volta, Enrico Bartolini a firmare la cena di gala dopo la prima di Don Carlo, con cui la Scala il 7 dicembre aprirà la stagione lirica.

A lui si è affidato il Caffè Scala che organizza l'appuntamento per cinquecento invitati alla Società del Giardino. Lo chef, che può vantare 13 stelle Michelin, si è ispirato alla tradizione emiliana come omaggio a Giuseppe Verdi per il menu ideato con Davide Boglioli, Executive Chef del ristorante tre stelle di Bartolini al Mudec, Come antipasto: Parmigiano, pepe e puntarelle, Panada emiliana e tartufo e focaccia al rosmarino con Spalla di San Secondo. A seguire risotto con porcini, anice e amarene, in omaggio non solo alla cultura milanese, ma anche e soprattutto a Giuseppina Strepponi, celebre soprano e seconda moglie del Maestro Verdi, originaria di Lodi (quindi lombarda doc) particolarmente appassionata di questo piatto. Secondo con faraona, mostarda e cime di rapa e per concludere, come dolce, la Corona Don Carlo, con mele, spezie e grano saraceno. "Abbiamo studiato un menu - ha spiegato Bartolini che potesse raccontare la grande tradizione gastronomica italiana attraverso la tipicità di una terra generosa come l'Emilia e alcuni tra i piatti più amati da Verdi".

L'allestimento invece ricorderà la Spagna del Cinquecento epoca in cui è ambientato Don Carlo.



