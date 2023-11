Pavia, trovato un cadavere durante lavori di restauro in centro

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato questa mattina in centro a Pavia, durante i lavori di ristrutturazione della palestra civica di via Porta. Quanto restava del corpo, lo ossa e pochi brandelli di pelle, era infilato in un sacco a pelo: un particolare che fa ritenere si sia trattato di un senzatetto, che potrebbe aver trovato rifugio nell'edificio ormai disabitato e in stato di abbandono da molti anni.

Il Comune ha deciso di riattivare la palestra: l'intervento di restauro è attualmente in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al medico legale. Da un primo sommario esame vengono escluse cause di morte violenta.

Il decesso risalirebbe ad almeno una decina di anni fa. Il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria della Medicina Legale, dove verrà effettuato l'esame autoptico. Per il momento non è stato possibile procedere all'identificazione dell'uomo, del quale rimane indefinita anche l'età.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA