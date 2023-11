Operaio di 21 anni ha piede amputato sotto un muletto

Ha subito l'amputazione di un piede un operaio di 21 anni che stamani è stato vittima di un incidente sul lavoro in un magazzino della Lindt di Magenta, in provincia di Milano. Ne danno notizia i vigili del fuoco.

il giovane, nella ricostruzione dei vigili, è rimasto incastrato con il piede sotto il muletto con il quale quale stava lavorando. Sono intervenuiti i soccorritori del 118 e i vigili dei distaccamenti di Legnano e Inveruno. Nell'incidente, l'operaio, trasportato all'ospedale di Legnano, ha subito l'amputazione dell'arto.

L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e sul posto, per i rilievi, sono presenti i carabinieri di Abbiategrasso e l'Ats.



